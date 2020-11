NOVEMBRO AZUL Campanha alerta homens sobre tabu em relação ao "toque" Devido à pandemia, muitos deixaram de fazer os exames, mas desinformação e receio ainda são os principais motivos

9 NOV 2020 - 10h:00 Por Thais Cintra/ CBN

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (2020), o câncer de próstata é o mais incidente nos homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. A previsão é de 65.840 novos casos desse tipo no País, e em Mato Grosso do Sul estão previstos 1.240 casos novos desta neoplasia.

O médico urologista, João Juveniz que atua na Unimed Campo Grande, explica que o câncer de próstata é uma glândula do sistema geniturinário que fica logo abaixo da bexiga e circunda o canal da uretra logo na sua porção inicial. Ele alerta sobre a importância de o homem realizar o exame todos os anos.

“Quando os sintomas aparecem normalmente o câncer de próstata já está bem alastrado pelo corpo, e não há chances de cura. Porém, quando o diagnóstico é precoce, temos uma taxa de 90% a 95% de cura, ou seja, é de extrema importância fazer os exames preventivos e o diagnóstico precoce do câncer”, relata.

Juveniz ainda afirma que o diagnóstico precoce é feito de 45 a 50 anos, quando não há antecedentes na família, e a partir dos 40 anos caso tenha algum antecedente familiar. “As mulheres tem o hábito de realizar exames de rotina desde a adolescência, e aos poucos os homens estão mudando o comportamento, mas ainda há resistência por grande parte deles”, afirma.

Importância da Campanha

Se diagnosticado e tratado no início, a chance de cura é de 90%. No Hospital do Câncer Alfredo Abraão em média, são realizados 1.000 atendimentos no segmento por ano. Durante todo o mês de novembro, exames de PSA serão ofertados gratuitamente para homens com idade entre 50 e 75.

O HCAA fica na Rua Marechal Rondon, 1053 no centro de Campo Grande. Horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, a partir das 06h da manhã, com distribuição de senhas. A entidade reforça que o paciente deve estar em jejum por 4 horas e sem relação sexual por no mínimo três dias.