SOLIDARIEDADE Campanha troca brinquedos por chocolate na Capital Doações serão para pacientes da Funcraf-MS, que trata de pessoas com fissura labiopalatina e deficiência auditiva

7 OUT 2020 - 18h:20 Por Redação/CBN

Uma campanha doce e recheada de solidariedade, envolve pessoas dispostas a doar, uma empresa e uma instituição voltada aos pacientes com deficiência. A iniciativa é bem simples e tem a finalidade de tornar o Dia das Crianças mais alegre e feliz para os pacientes da Funcraf-MS (Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais).

A campanha em Campo Grande consiste em trocar um brinquedo por uma trufa de chocolate. A iniciativa é da rede de lojas Cacau Show. Basta levar o brinquedo em um das lojas franqueadas para fazer a troca. Quem quiser participar deve procurar as lojas da Cacau Show na Avenida Afonso Pena, 4909 ou a loja do Comper Ypê, na Avenida Mascarenhas de Moraes, 2470.

Funcraf

A Funcraf-MS existe em Campo Grande desde 2000. É uma instituição filantrópica que atua prioritariamente na área da saúde, proporcionando aos pacientes condições de acesso à escola e ao trabalho. Todos os procedimentos e atendimentos são feitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A Funcraf foi criada em 1985 como uma fundação de apoio ao Centrinho, um Hospital especializado da USP (Universidade de São Paulo), situado em Bauru (SP).

Devido as dificuldades do Hospital em Bauru dar conta de todo o tratamento dos pacientes com mal formações craniofaciais e deficiência auditiva, que vinham de todo o país, a Funcraf implantou unidades de atendimento em regiões com maior demanda.

Assim, desde o ano 2000, os pacientes de Mato Grosso do Sul não precisam ir até Bauru para serem atendidos por uma equipe de profissionais especializados.

A fissura labiopalatina é um defeito congênito que afeta 1 em cada 650 bebês. Ocorre por volta do 3º mês de gestação, quando as estruturas da boca e nariz não se fundem corretamente. Essa malformação pode atingir só o lábio, o céu da boca e se estender ao nariz. A reabilitação, além de várias cirurgias corretivas ao longo do desenvolvimento da criança e do adolescente, requer tratamentos ambulatoriais de odontologia, fonoaudiologia e outras áreas.

A deficiência auditiva pode ser detectada ao nascimento ou durante o desenvolvimento. Na criança, afetará sua comunicação e desempenho escolar. Com o adolescente e o adulto vai interferir na vida familiar, profissional e social. O enfoque junto às crianças é no sentido de realizar o diagnóstico o quanto antes e possibilitar o acesso aos sons da fala, por meio dos aparelhos auditivos. A LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) também é utilizada, quando a oralização não é possível, para permitir o desenvolvimento dos pacientes.

Para o sucesso do tratamento, o paciente deve obedecer aos retornos e estar em boas condições de saúde

A atuação de todos os profissionais é em conjunto, buscando contornar os transtornos estéticos e funcionais, facilitar a comunicação e garantir o bom desenvolvimento biopsicossocial do paciente e a tranquilidade da família.

A Funcraf funciona na Rua 14 de Julho, 4.827 (esquina com a Avenida Mascarenhas de Moraes), no bairro São Francisco.