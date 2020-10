ESPORTE Campeonatos com 30% do público são liberados em Campo Grande Realização pode acontecer mediante assinatura do Termo de Compromisso

14 OUT 2020 - 15h:21 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Foto: Arquivo/Portal do MS Os eventos e campeonatos esportivos com a presença do público, limitado a 30% da capacidade local, estão permitidos em Campo Grande. Segundo o decreto, publicado nesta quarta-feira (14), além da quantidade limitada de pessoas, a realização deve ocorrer “mediante assinatura de Termo de Compromisso e apresentação de Plano de Contenção de Riscos (biossegurança), devendo ser observadas as regras estabelecidas neste Decreto, em especial no artigo 3º, § 8º, bem como na Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR n. 05, de 17 de abril de 2020, e suas alterações, em especial no artigo 5º, inciso XIII.”

