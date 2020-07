CLIMA Campo Grande amanhece com neblina e frio Mínima prevista para esta quarta-feira é de 15°C, de acordo com o Climatempo

8 JUL 2020 - 06h:58 Por Ingrid Rocha/CBN

A quarta-feira em Campo Grande começou com neblina e frio. De acordo com as informações do Climatempo, a previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Tem possibilidade de garoa à noite. A mínima prevista é de 15 °C e a máxima 24°C. Ouça a previsão para Mato Grosso do Sul: