OPORTUNIDADE Campo Grande começa semana com 95 vagas de emprego No Mato Grosso do Sul são 459 oportunidades disponíveis

15 JUN 2020 - 11h:09 Por Redação/CBN

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com a oferta de 459 vagas de emprego. Nas oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (15) se enquadram profissionais de diversos níveis de escolaridade.

Para Campo Grande são 95 vagas. Entre elas para pintor de obras, abatedor, ajudante de motorista, capataz, marceneiro, técnico de contabilidade, técnico em nutrição e dietética, e professor com pratica em ensino profissionalizante.

Nas unidades da Casa do Trabalhador instaladas no interior do Estado, há vagas disponíveis em: Dourados (92), São Gabriel do Oeste (50), Itaquiraí (42), Caarapó (37), Três Lagoas (32), Nova Andradina (29), Sidrolandia (16), Batayporã (16), Aquidauana (11), Corumbá (7), Ponta Porã (7), Maracaju (5), Rio Verde de Mato Grosso (5), Naviraí (3), Ribas do Rio Pardo (3), Cassilândia (2), Coxim (2), Guia Lopes da Laguna (2), Jardim (2) e Nova Alvorada do Sul (1).

Na Capital os interessados podem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, de segunda à sexta no horário entre 7h30 e 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Uma alternativa para se candidatar a uma vaga de emprego sem sair de casa, é utilizar o aplicativo Sine Fácil, que pode ser baixado no celular ou computador. A plataforma nacional filtra as vagas conforme a região de cadastro do usuário, e pode ser uma alternativa para evitar as filas e aglomerações neste momento de pandemia.

*Portal MS