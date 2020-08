VIVA CASA CBN Campo Grande completa 121 anos com novos projetos do Reviva O programa revitalizou a 14 de julho e agora entra em uma segunda etapa com a redefinição de ruas transversais

29 AGO 2020 - 09h:10 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

O Programa Reviva tem o investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e irá destinar agora mais 110 milhões de reais para a revitalização e reordenamento da região central de Campo Grande e do corredor de transporte coletivo da rua Rui Barbosa. A área que se definiu como sendo a região do ‘microcentro’ vai da rua Fernando Corrêa da Costa até a avenida Mato Grosso e da avenida Calógeras até a rua José Antônio. Para falar sobre as obras que serão realizadas e toda a mudança desta etapa do programa, o Viva Casa CBN, recebeu a coordenadora do programa Reviva, Catiana Sabadin.

A coordenadora ainda falou sobre outras obras e adaptações que serão feitas no centro da cidade como as intervenções na avenida Calógeras até a rua José Antônio e também sobre a requalificação da antiga rodoviária e ainda o corredor gastronômico da rua Bom Pastor, no bairro Vilas Boas. Confira o Viva Casa CBN: