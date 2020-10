NOVO CORONAVÍRUS Campo Grande e 34 municípios de MS apresentam piora no grau de risco da covid-19 Capital está com bandeira vermelha no relatório do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir). Não há bandeiras verde no estado, de baixo grau de risco.

9 OUT 2020 - 11h:40 Por Loraine França

Depois de sair da classificação de risco extremo da covid-19, com bandeira preta, estabelecida pelo Prosseguir, e permanecer com bandeira laranja no mês de setembro, Campo Grande piorou os indicadores em outubro, passando para a bandeira vermelha, considerada como grau de alto risco da doença. Ouça os detalhes: jpnews · Campo Grande e 34 municípios de MS apresentam piora no grau de risco da covid-19

