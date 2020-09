NOVO CORONAVÍRUS Campo Grande é a cidade mais afetada pela pandemia em MS Capital tem mais de 23 mil casos e 405 mortes, segundo último boletim da secretaria

8 SET 2020 - 11h:39 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 238 novos casos de covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou os dados nesta terça-feira (08) em um novo formato, onde foram apontadas as cidades que estão sendo mais afetadas pela pandemia. A líder do ranking é Campo Grande, que além de registrar 117 novos casos, já tem 23 mil casos confirmados e mais 400 mortes pela doença. Ouça os detalhes: