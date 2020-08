CORONAVÍRUS Campo Grande e Corumbá recebem novos testes rápidos Ampliação ocorre em razão do crescente número de casos da covid-19, principalmente na Capital

18 AGO 2020 - 15h:10 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Ampliar o número de testes realizados no Estado compõe o pacote de estratégias do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, para combate à pandemia em Mato Grosso do Sul. Sendo assim, a partir desta terça-feira (18), Corumbá e Campo Grande terão um aumento no número de testes rápidos.

“Estamos ampliando em mais 50 testes rápidos na Escola Lucia Martins Coelho, passando para um total de 600 testes ao dia na Capital e mais 200 testes rápidos por semana em Corumbá”, explica o responsável pela iniciativa no Estado, Coronel Marcello Fraiha.

O aumento na testagem na Capital se faz necessário considerando o elevado número de casos no município, com 16.481 casos da doença e 251 óbitos. Na Escola Lúcia Martins Coelho, com este aumento serão realizados 600 testes rápidos diariamente, ou seja, 4.200 por semana.

Corumbá passará a realizar testes rápidos nas terças e sextas-feiras, onde serão ofertados mais 200 testes rápidos por semana, totalizando desta forma, 500 testes rápidos (segunda à sexta-feira). Além disso, a cidade oferece de segunda a sexta 530 testes RT-PCR.

No município de Dourados, 295 testes RT – PCR são realizados ao dia, o que resulta em 1.325 por semana. Além disso, a cidade conta com 180 testes rápidos por dia, o que dá 750 semanalmente. Vale destacar que as comunidades indígenas são, especialmente, atendidas pelas unidades sentinelas, que atuam todos os dias.

Em Três Lagoas, onde a SES, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Secretaria de Saúde do município realiza diariamente, 43 testes RT PCR, indicados do 1º ao 7º dia de sintomas, e 80 testes rápidos. Além do drive-thru, os testes podem ser marcados para serem realizados na UPA 24 horas e em mais seis Unidades Básicas de Saúde da cidade. Com isso, são 678 testes realizados por semana.

Serviço

O número para atendimento e para agendamento de testes é o 0800 647 0911, referente às quatro macrorregiões do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Os antigos números continuam valendo, porém, a padronização e o fato de ser um telefone de ligação gratuita poderão facilitar o acesso.

Em Campo Grande, o número é o 67 3311 6262. Em Dourados, os agendamentos também são realizados pelo telefone 67 3311 6263. Em Três Lagoas é 67 3311 6264. Já em Corumbá são três telefones disponíveis para agendamento: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408.

(Com informações do Portal do MS)