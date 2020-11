MERCADO DE TRABALHO Campo Grande e outros 25 municípios têm vagas de emprego Funtrab está intermediando 1.555 oportunidades em Mato Grosso do Sul

9 NOV 2020 - 09h:44 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está intermediando 1.555 vagas de emprego neste início de semana. Campo Grande é a cidade com mais oportunidades no estado, 430. Outros 25 municípios também têm vagas de emprego. Ouça os detalhes: