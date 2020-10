TEMPO E TEMPERATURA Campo Grande e outros municípios têm previsão de chuva para sexta-feira Segundo informações do Cemtec, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado em MS

23 OUT 2020 - 10h:01 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva para esta sexta-feira (23), segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. As regiões que tem probabilidade de registrarem chuvas são: Pantaneira, Central, Norte e Bolsão. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 50%. A temperatura mínima prevista para o estado é de 18 °C e máxima 36 °C. Ouça os detalhes: