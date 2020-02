VIVA CASA CBN Campo Grande é reconhecida como Cidade Árvore Capital passou por uma seleção que relacionou 59 cidades no mundo

15 FEV 2020 - 11h:22 Por Redação/CBN

O Viva Casa CBN falou sobre as ações que levaram Campo Grande a integrar uma lista de 59 cidades do mundo com as melhores práticas de arborização urbana, junto com a capital sul-mato-grossense, São Carlos no interior de São Paulo, também representa o Brasil. Para a entrevista no estúdio, a jornalista Luciane Mamoré recebeu a superintendente de Fiscalização e Gestão Ambiental do município, Gisseli Giraldelli.

O programa tratou também sobre as ações para evitar enchentes, lembrando a tragédia vivida na semana passada por São Paulo. Outros assuntos foram a CASCOR Bahia com uma entrevista com o arquiteto Thiago Manarelli e a Feira Pararela, que reúne um pouco do melhor do design autoral brasileiro, a designer Paula Bueno contou as impressões dela na Feira