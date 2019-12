SAÚDE Campo Grande está entre cidades que vão receber novas ambulância Ministério da Saúde anuciou a entrega de 458 unidades no país

18 DEZ 2019 - 07h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (18), a entrega de 458 ambulâncias em todo o país. Campo Grande está entre as cidades escolhidas e vai receber uma unidade. Segundo o Ministério, estão sendo investido R$ 79 milhões. Com esta entrega, ainda de acordo com a pasta, está sendo antecipada a renovação da frota prevista para 2020. Ouça os detalhes: