MEIO AMBIENTE Campo Grande registra calor recorde nesta segunda e MS tem a 2° maior temperatura do Brasil Água Clara registrou a segunda maior temperatura do país com termômetros na casa dos 44,6°C

6 OUT 2020 - 15h:31 Por Marcus Moura/CBN

Novo recorde pode ser alcançado amanhã com máxima na cada dos 42°C - Divulgação Campo Grande bateu recorde de calor nesta segunda-feira (05) com a temperatura na casa dos 41°C, registrada às 14h em uma unidade meteorológica digital. O recorde anterior havia sido quebrado no dia 30 de setembro e o próximo está previsto para esta quarta-feira (07), dia no qual a Capital deve passar por um calor de 42°C. Ainda no Estado, Água Clara registrou a segunda maior temperatura da história do Brasil, 44,6°C. Confira: jpnews · Campo Grande registra calor recorde nesta segunda e MS tem a 2° maior temperatura do Brasil

