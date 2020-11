CIDADE Campo Grande registra mais de 30 ocorrências de ataques de inseto Dados do Corpo de Bombeiros trazem um balanço de janeiro a outubro

2 NOV 2020 - 11h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

Campo Grande registrou 33 ocorrências de ataques de inseto entre janeiro e outubro de 2020. Nos outros municípios do estado foram 130 no total. No mês passado na capital, uma rua teve que ser fechada devido um enxame de abelhas. Em entrevista à CBN Campo Grande, o chefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, tenente-coronel Fernando Carminati, explicou os cuidados necessários e o que se deve fazer para evitar riscos. Ouça os detalhes: