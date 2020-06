ECONOMIA Campo Grande registra segunda maio deflação do país em maio Queda no consumo das famílias derruba índice IPCA, que ficou em -0,57%

11 JUN 2020 - 14h:40 Por Marcus Moura/ CBN

A queda no consumo das famílias impactou diretamente o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do mês de maio em Campo Grande, que fechou negativo com deflação de 0,57%, a segunda maior do Brasil. Confira: