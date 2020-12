CIRCUITO SUL-MATOGROSSENSE DE BEACH TENNIS Campo Grande sedia 2ª etapa neste mês Disputas seguirão protocolos de biossegurança, com inscrições online até 4 de dezembro

2 DEZ 2020 - 08h:54 Por Isabelly Melo

Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, campo grande sediará a 2ª Etapa Do Circuito Sul-Matogrossense De Beach Tennis, na Praça Belmar Fidalgo. Após 10 meses sem competições oficiais, devido à pandemia de covid-19, a Federação Sul-Matogrossense De Beach Tennis realizará a competição seguindo todos os protocolos de biossegurança contra o coronavírus.

De acordo com a organização os participantes deverão se apresentar somente no horário dos jogos, levando equipamentos próprios para competição e no mínimo três máscaras. Também é necessário que cada um leve garrafinha para tomar água e mantenha o distanciamento mínimo de 2 metros dos outros participantes.

Todos terão a medição de temperatura, além de responder a perguntas relacionadas à saúde pessoal. Caso o participante apresente algum sintoma suspeito, não será permitido a participação. Os atletas estão proibidos de compartilhar equipamentos de jogo.

O circuito reunirá os atletas que buscam pontuações no ranking estadual e nacional. A inscrição se encerra no dia 4 de dezembro e deverá ser feita pelo site www.fsmbt.com, através do link da Confederação Brasileira de Beach Tennis. Mais informações pelo e-mail contato@fsmbt.com.