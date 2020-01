ESPORTE Campo Grande sediará etapa do Brasileiro Interclubes de Karatê O campeonato acontecerá de 26 a 29 de março de 2020

3 JAN 2020 - 15h:37 Por Isabelly Melo

Campo Grande fará parte das cidades-sedes de uma das etapas do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê, em 2020. O Brasileiro Interclubes acontecerá de 26 a 29 de março, em Campo Grande, e a expectativa é de que as lutas aconteçam no Rádio Clube, da categoria infantil ao adulto.

A temporada do karatê começa de 4 a 8 de março, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A competição passará por outras cidades como Goiânia-GO, Criciúma-SC, Belém-PA, Fortaleza-CE, Uberlândia-MG e Campo Grande, que recebe a segunda etapa do Campeonato Brasileiro.

O Interclubes de Karatê é organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que é composto por modalidades como atletismo, badminton e badminton paralímpico, basquete, beisebol/softbol, canoagem e paracanoagem, ciclismo, esgrima e esgrima paralímpica, ginástica rítmica, ginástica de trampolim e ginástica artística, handebol, hipismo, hóquei sobre grama, judô e karatê.

Também integram o comitê maratonas aquáticas, nado artístico, natação, ski cross country, polo aquático, remo, saltos ornamentais, tênis e tênis em cadeira de rodas, tênis e tênis de mesa paralímpico, tiro com arco, triathlon e paratriathlon, tiro esportivo, vela, vôlei de praia, vôlei de quadra, wrestling e rugby em cadeira de rodas.

De acordo com documento divulgado pelo CBC, 276 Campeonatos Brasileiros Interclubes acontecem ao longo do ano olímpico e cerca de 38 esportes e 31 confederações e ligas foram contempladas.

Há a expectativa de Mato Grosso do Sul receber outras competições, pois mesmo com diversas modalidades com datas definidas, muitas estão sem sedes.