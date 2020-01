ECONOMIA Campo Grande tem 2º menor variação no valor da cesta básica Segundo levantamento, preço da cesta variou 6,64% em comparação com novembro

9 JAN 2020 - 15h:40 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Segundo o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), a Capital de Mato Grosso do Sul registrou a 2º maior variação no preço da cesta básica, entre outros 17 municípios. Em comparação com novembro do ano passado, o valor variou 6,64%.

Entre os produtos, a maior alta registrada foi da carne bovina, de 25%. Saiba mais: