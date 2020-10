CBN CONSUMO Campo Grande tem a 10° gasolina mais cara do Brasil entre as capitais Confira ranking completo com os preços em todas as regiões do país

28 OUT 2020 - 15h:27 Por Marcus Moura/CBN

Campo Grande ocupa o 10° lugar no ranking das capitais com a gasolina mais cara do Brasil, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Na capital sul-mato-grossense, o combustível custa, na média, R$ 4,49. Em 1° lugar na lista, Rio Branco, no Acre, tem o litro com preço médio mais alto do país a R$ 4,96, em média. Macapá, no Amapá, venda a gasolina com o menor preço entre as capitais. Por lá, o derivado do petróleo sai na média dos R$ 3,68. Confira: