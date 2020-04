SAÚDE Campo Grande tem baixo índice de colapso na saúde, aponta est Geraldo Resende destacou que mesmo com dado positivo, isolamento social ainda é importante

28 ABR 2020 - 11h:51 Por Ingrid Rocha/CBN

Campo Grande está em penúltima posição no ranking das capitais em relação ao colapso na saúde, devido a pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, a atual situação no estado é devida as medidas tomadas para evitar a contaminação. Mesmo com a informação positiva, o secretário falou que é importante continuar respeitando as orientações passadas pelas autoridades da saúde. Ouça os detalhes: