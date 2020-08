NOVO CORONAVÍRUS Campo Grande tem média de 8 mortes por dia, destaca secretário Capital é a cidade com mais casos e mais óbitos pela doença em MS

27 AGO 2020 - 11h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 17 mortes por covid-19 em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (27). Onze óbitos foram em Campo Grande, que segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, tem uma média diária de oito mortes. A capital também é a cidade com mais mortes (180) e casos da doença (20.103). O Mato Grosso do Sul registrou 902 novos casos e passou a marca do 46 mil. Ouça os detalhes: