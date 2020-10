AVALIAÇÃO Campo Grande tem o metro quadrado mais barato entre capitais, diz Fipe Rio de Janeiro tem o metro quadrado mais caro do Brasil

7 OUT 2020 - 15h:17 Por Marcus Moura/CBN

Campo Grande tem o metro quadrado dos imóveis mais barato entre as 16 capitais pesquisadas pelo índice da tabela FipeZap. O valor médio do metro na capital morena é de R$ 4.296. Rio de Janeiro tem o metro mais caro do Brasil. Confira: