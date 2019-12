SAúDE Campo Grande terá mais duas unidades de saúde As UBS serão entregues até o fim de dezembro

17 DEZ 2019 - 08h:10 Por Thais Cintra/CBN

A prefeitura de Campo Grande vai inaugurar duas unidades de Saúde da Família (USFs), nos bairros Arnaldo Estevão Figueiredo e Cristo Redentor. Com um valor total estimado em R$1,3 milhão, sendo R$937 mil de recursos próprios e R$400 mil do Ministério da Saúde, as novas instalações são aguardadas pela população há quase uma década. De início, serão mais de 10 mil pessoas beneficiadas com atendimento mais ágil para desafogar unidades próximas.

O Programa Requalifica UBS do Governo federal teve início em 2010, mas a construção foi interrompida diversas vezes por problemas de gestão. Além de consultas médicas e de enfermagem, ambas as unidades vão oferecer atendimento em várias especialidades como, pré-natal, puericultura, teste do pezinho, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos e demais consultas.

Os bairros que compõe a abrangência na unidade Arnaldo Estevão de Figueiredo são: Parque Bairro Dalva de Oliveira I e II, Aldeia Urbana Marçal de Souza e Vila Cavan. Já na unidade Cristo Redentor, dentre os bairros contemplados estão: Rita Vieira I, II e III; Jardim Água Viva; Jardim lagoa dourada; Jardim Cristo Redentor; Bairro Estrela Park; Bairro Parque Dallas. O nome da unidade será em homenagem ao médico Carlos Alberto Jurgielewicz, falecido em 2015.