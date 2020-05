DRIVE-THRU Campo Grande terá mais testes para covid-19 na próxima semana Drive thru de Três Lagoas e Dourados também deve aumentar número de testagens

1 MAI 2020 - 11h:56 Por Ingrid Rocha/CBN

Os testes do novo coronavírus em Campo Grande devem aumentar na próxima semana. Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, o plano é que diariamente sejam feitos 100 testes no drive thru da Capital. Dourados e Três Lagoas também devem ampliar o número de testagens. Mato Grosso do Sul tem 261 casos do novo coronavírus. De quinta-feira para sexta-feira um caso a mais foi registado no estado.

Até o último balança divulgado pela Secretaria de Saúde, nenhum leito da rede pública estava ocupado em Mato Grosso do Sul. No caso da rede privada, três leitos estão com pacientes. Ouça os detalhes: