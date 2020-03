EFEITO CORONA Campo Grande terá retomada gradual das atividades econômicas Bancos voltam a funcionar nesta terça-feira com regras diferenciadas

30 MAR 2020 - 17h:51 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

As agências bancárias voltarão a funcionar nesta terça-feira (31), com a antecipação do término da quarentena para o segmento, que se estenderia até o dia 5 de abril. Decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad, publicado em edição extra do Diário Oficial do Município, autoriza a volta do atendimento ao público de forma presencial.

De forma controlada, entrarão nas agências apenas o número de clientes equivalente ao de atendentes para que não haja filas no interior das agências. Ou seja, se houver 5 caixas atendendo, só entrarão 5 clientes por vez.

Os funcionários usarão máscaras cirúrgicas; farão higienização das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada cliente, após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies de uso comum como balcões, corrimão, teclados de caixas. O mesmo procedimento será feito em cada operação no caixa eletrônico.

Para os funcionários que não tem condução própria, as instituições financeiras terão de disponibilizar vans (com 50% da lotação) para o trajeto casa/trabalho e vice-versa. As agências terão de manter todas as áreas ventiladas, incluindo caso exista, os refeitórios de funcionários e locais de descanso.

O decreto traz uma série de normas para evitar a aglomeração, estabelece prioridade de atendimento ao grupo de risco (pessoas com mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imuno deprimidos) para que permaneçam o menor tempo possível nas agências. Também será exigida a manutenção da distância mínima de 1,5 metro entre uma pessoa e outra, inclusive com sinalização dos locais onde cada deverá ficar.

Ainda conforme o decreto assinado pelo prefeito, os bancos terão destacar um funcionário para orientar os clientes fora da agência. Ele terá função de identificar o tipo de serviço que cada pessoa precisa, garantindo o acesso as que efetivamente tiverem necessidades de operações como pagamento ou saque, créditos emergenciais ou renegociações urgentes.