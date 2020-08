EFEITO CORONA Campo-grandenses ganham mais 1h para ficar na rua Novo horário do toque de recolher ficará em vigor até o dia 15 de setembro

31 AGO 2020 - 17h:30 Por Gabi Couto/CBN

Em nova reunião com representantes do comércio, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública, o prefeito Marquinhos Trad alterou o decreto do toque de recolher mais uma vez. A partir desta terça-feia a população poderá ficar na rua até as 23h. A mudança segue até o dia 15 de setembro. Mas novas reuniões semanais serão realizadas até a data para acompanhar a situação da pandemia do coronavírus na capital.