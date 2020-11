CBN ELEIÇÕES 2020 Candidato do NOVO quer reduzir em 90% os cargos em comissão e administrar com só dez secretarias Segundo Guto Scarpanti, é preciso simplificar e apoiar a vida dos empresários e dos pequenos empreendedores

5 NOV 2020 - 13h:08 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A parceria com a iniciativa privada e o incentivo ao empreendedorismo foram destacados como essenciais para fazer Campo Grande retomar o desenvolvimento pelo candidato a prefeito do Novo, Guto Scarpanti. Segundo ele, é preciso simplificar e apoiar a vida dos empresários e dos pequenos empreendedores para que a economia flua e possa gerar emprego e renda.

Na entrevista que concedeu nesta quinta-feira (05) ao programa CBN Campo Grande, Guto destacou ainda preocupação com a conclusão das obras paradas principalmente no setor da educação. Quanto à gestão propriamente dita, considerou vital a redução de gastos e defende a redução de 90% dos cargos em comissão, preenchimento das funções com funcionários de carreira e processo seletivo para funções de confiança que dependem de especialização.

Defendeu ainda a redução do número de Secretarias Municipal para apenas 10. “Creio que com esse número será possível, fazendo algumas adaptações, tocar a administração a um custo bem menor”. O candidato defendeu ainda a revisão dos contratos de concessão e a promoção de concorrência entre prestadores de serviço para melhorar o desempenho e reduzir tarifas, principalmente no setor de transporte.