POLÍTICA Candidatos a prefeitura da capital do PDT estão com Covid Dagoberto Nogueira e Kelly Costa ficarão em isolamento

8 SET 2020 - 17h:54 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) e a secretária de movimentos sociais do PDT-MS, Kelly Costa, estão com o vírus da Covid-19. Os dois compõe a chapa do Partido Democrático Trabalhista para concorrer na eleição à prefeitura de Campo Grande. Os exames de Dagoberto e Kelly do teste de Covid-19 foram confirmados como positivos na terça-feira (8).

“A vida de deputado federal e de pré-candidato à prefeitura, mesmo com todos os cuidados necessários, me deixa mais exposto. Mas estou assintomático por enquanto, em isolamento em casa e tomando todos os cuidados necessários”, garante Dagoberto.

A pré-candidata Kelly Costa também está em resguardo em casa e só vai retomar a agenda quando estiver curada. “Agora é importante ficar em casa isolada e controlando o dia a dia. Por enquanto estou assintomática”, afirma Kelly. Dagoberto pede que a população respeite o distanciamento, use a máscara e evite aglomerações. “Em breve retomaremos as nossas atividades. Se alguém teve contato imediato comigo, solicito que procure realizar o exame e seguir o protocolo de saúde. Vamos todos nos cuidando que em breve vamos superar este momento difícil”, finaliza o deputado federal