POLÍTICA EM DESTAQUE Candidaturas do Aliança e PSL na capital são temas do Política em Destaque Adilson Trindade fala sobre futuro dos partidos em Mato Grosso do Sul

8 JAN 2020 - 13h:36 Por Redação/CBN

Adilson Trindade, colunista CBN - Foto: Thaís Cintra/CBN CG A mudança de partido do deputado estadual Coronel David (PSL) para o Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, e sua possível candidatura à prefeitura de Campo Grande foi destaque da coluna "Política em Destaque". Adilson Trindade também fez análise sobre o PSL em Mato Grosso do Sul para as eleições municipais de 2020. Confira:

