CBN CULTURAL Cantor Bortoti lança música “Rotina” Produção faz parte do projeto autoral do artista, que surgiu na pandemia

14 AGO 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O CBN Cultural desta sexta-feira (14) foi com o cantor Bortoti, que lançou no início do mês a música “Rotina”. O novo trabalho faz parte de um projeto criado durante a pandemia, que mostra o trabalho autoral do artista. Além do lançamento, ainda tem as músicas “Vamo Deixar Rolar” e “Mina da Foto”. Para o futuro, o cantor planeja um show para o pós-pandemia. Ouça os detalhes: