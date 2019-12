LUTO Cantor sertanejo Juliano Cezar morre aos 58 anos no Paraná Sertanejo sofreu uma parada cardiorrespiratória durante um show

31 DEZ 2019 - 10h:00 Por Luis Vilela

O cantor sertanejo Juliano Cesar, de 58 anos, faleceu na noite desta segunda-feira (30). Ele se apresentava na cidade de Uniflor (PR) quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.



Juliano Cezar era natural de Passos (MG) e ficou conhecido no Brasil inteiro nos anos 1980 e 1990 quando emplacou sucessos como Cowboy Vagabundo, Bem aos Olhos da Lua e Risca Faca. Ele ainda era autor de sucessos como “Não aprendi dizer adeus” e “Rumo a Goiânia”, eternizados na voz do cantor Leonardo.



De acordo com a assessoria do músico, o velório e o enterro devem ocorrer em Passos-MG.



Vídeo do momento que Juliano Cesar passou mal: