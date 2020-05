CULTURA Cantora de MS está nas quartas de final de concurso internacional Erika Espíndola está concorrendo na 5ª edição do EDP Live Bands

21 MAI 2020 - 11h:56 Por Ingrid Rocha/CBN

A cantora sul-mato-grossense Erika Espíndola está nas quartas de final da 5ª edição do concurso EDP Live Bands. As apresentações serão feitas após a liberação para shows no mundo. Na programação de shows tem Billie Eilish, Taylor Swift e The Strokes. Caso consiga se classificar, Erika vai se apresentar em um dos maiores festivais de música, NOS Alive, em Portugal.

A votação dos artistas que serão selecionados está acontecendo no site do concurso e para votar em Erika Espíndola basta acessar o site: https://edplivebands.edp.com/brasil/banda/erika-espindola

