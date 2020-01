CBN CULTURAL Cantora Llez prepara disco e clipes para 2020 Artista retornou a CBN Campo grande com novos trabalhos

10 JAN 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A cantora e compositora Llez retornou ao CBN Cultural nesta sexta-feira (10). A artista esteve na CBN Campo Grande no dia 17 de agosto de 2018 e voltou com muitas novidades. Llez está com diversos projetos para 2020, entre eles o lançamento de um disco e clipes. No final do ano passado, a artista lançou o EP “Entre Eu e o Incerto”. Confira os detalhes na entrevista: