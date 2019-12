CAMPO GRANDE Capital celebrará Ano Novo na Cidade do Natal Programação será gratuita e contará com shows que vão do rock ao samba

30 DEZ 2019 - 12h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Na programação tem banda On The Road, Bethynho Show e Banda Lilás - Foto: PMCG A virada do ano em Campo Grande será celebrada na Cidade do Natal, com uma programação que vai do rock ao samba. O evento é realizado pela prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Ouça os detalhes:

