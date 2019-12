MISTURA CULTURAL Capital celebrará Ano Novo na Cidade do Natal Programação será gratuita com shows que vão do rock ao samba

28 DEZ 2019 - 07h:00 Por Ingrid Rocha

A virada do ano em Campo Grande será celebrada na Cidade do Natal, com uma programação que vai do rock ao samba. O evento é realizado pela prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A programação do dia 31 começa com o show da banda On The Road, seguido por show de samba e pagode com Bethynho Show e a Banda Lilás. Além disso, também terá Cosplay de Bonecos. As apresentações vão até uma hora da manhã do dia primeiro de janeiro.

De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, a escolha dos estilos musicais este ano foi pensada para atender todos os públicos, “Totalmente eclética, a programação da virada do ano na Cidade do Natal foi pensada assim justamente para atingir todos os tipos de público, tanto a galera que curte um rock’n roll divertido, quanto o pessoal que gosta de um som mais agitado, como o pagode e o axé. Vai ser uma festa inesquecível nos Altos da Afonso Pena com a vista esplêndida do parque”, destacou a secretária.

Na Cidade do Natal tem roda-gigante, praça de alimentação, carrossel, Casa do Papal Noel, City Tour, entre outras atrações. A programação no local teve início no dia 13 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, com show todas as noites.