SAÚDE Capital ganha centro de reabilitação pós-covid para pacientes com doença residuais Cerca de 13% dos diagnosticados com a doença em Campo Grande desenvolveram condições no pós-covid

21 SET 2020 - 17h:42 Por Marcus Moura/CBN

Poder público investirá cerca de R$ 70 mil mensais para garantir o funcionamento e manutenção - Divulgação Campo Grande passa a contar a partir desta terça-feira (21) com um centro de reabilitação pós-covid para pacientes que desenvolveram doenças residuais. Todos os tratamentos serão realizados 100% pelo Sistema Único de Saúde, algo inédito no Brasil. Segundo o secretário de saúde do município, José Mauro. O ambulatório do centro especializado em reabilitação e oficina ortopédica da Apae de campo grande será responsável pela reabilitação e cuidados paliativos dos sequelados cardiorrespiratórios e neurológicos. Confira: jpnews · Capital ganha centro de reabilitação pós-covid para pacientes com doença residuais

