SAúDE Capital pode sofrer nova epidemia de dengue Secretário Municipal de Saúde destaca que população precisa se conscientizar e manter terrenos limpos

31 DEZ 2019 - 09h:07 Por Israel Espíndola/CBN

Mesmo com as notificações abaixo se comparado com o mesmo período do ano passado, o verão requer atenção e principalmente conscientização das população em manter seus terrenos limpos, destacou o secretário municipal de saúde, José Mauro. Confira: