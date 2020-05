EFEITO CORONA Capital pode ter que importar pacientes de fora Leitos ociosos de UTI são atrativos para pacientes que não conseguem vaga

15 MAI 2020 - 12h:57 Por Gabi Couto / CBN

Campo Grande pode ter que importar pacientes. Além de ser referência para 23 municípios do interior do Estado na regulação de casos da Covid-19. A baixa taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva em Mato Grosso do Sul se tornou atrativo para pessoas que não conseguem vaga para internação e tratamento da doença em outros estados. Nesta semana pacientes do Pará e de Goiás foram internados em Paraníba e o caso é acompanhado pelo Minitério Público Estudal. Vamos saber os detalhes na reportagem: