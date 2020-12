SAÚDE Capital começa a receber novas câmaras frias para armazenamento de vacinas Os equipamentos contam sistema eletrônico que restabelece os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica

2 DEZ 2020 - 14h:36 Por Marcus Moura/CBN

A Prefeitura de Campo Grande iniciou ontem (01) a entrega de câmaras de baixa temperatura, desenvolvidas para prever controle preciso de temperatura ambiental e conservar vacinas, evitando assim perdas de doses e eventuais contratempos. Neste primeiro momento 15 equipamentos que já chegaram ao Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), de um total de 60 adquiridos pelo município, serão entregues às unidades de saúde do Município.

Durante a manhã as entregas foram realizadas nas USFs (Unidades de Saúde da Família), Paradiso, Marabá e José Tavares, Zé Pereira, Aero Itália e Serradinho. Serão contempladas ainda, conforme cronograma pré-estabelecido pela secretaria, as seguintes unidades: Vila Cox, Anhandui, Mario Covas,Paulo Coelho, Botafogo, Vila Carvalho, Maria Aparecida Pedrossian (Mape), Portal Caiobá, e Jardim Artartica.

Pesquisas reconhecidas mundialmente apontam números exorbitantes em perdas de vacinas anualmente por má refrigeração, e até 35% das vacinas são afetadas por armazenamento impróprio, em decorrência do uso de equipamentos inadequados.

O equipamento conta com termômetro digital com subdivisão de leituras das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e reinício manual, além de sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidamente na programação e de monitorização automático de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica. Confira: