ESPORTE Capital receberá jogos da Supercopa de Vôlei 2020 Serão duas partidas, realizadas no Guanandizão em outubro e novembro

2 OUT 2020 - 10h:06 Por Isabelly Melo

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definiu Campo Grande como sede para a Supercopa de 2020. A capital foi escolhida para abrir a temporada do vôlei nacional. Após as competições estaduais, a bola entrará em jogo para quatro das principais equipes nacionais da modalidade

As disputas ocorrerão no Ginásio Guanandizão, que será o palco dos confrontos entre Dentil/Praia Clube x Sesc Flamengo e EMS Taubaté Funvic x Sada Cruzeiro.

O primeiro campeão nacional de 2020/21 será conhecido no dia 30 de outubro; Taubaté e Cruzeiro se enfrentam às 21h30. Já a competição feminina está marcada para 6 de novembro, no mesmo horário, com o duelo entre Praia Clube e Flamengo.

A Supercopa promove o encontro entre os campeões da Superliga e da Copa Brasil. Na edição de 2019, os títulos ficaram com o Praia Clube, no feminino, e o Taubaté, no masculino.