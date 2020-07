CENÁRIO Capital registra perda de 5,5 mil vagas de emprego em 2020, revela Caged Campo Grande foi a primeira a sentir os efeitos da crise e será a última a sair, explica economista

29 JUL 2020 - 11h:45 Por Marcus Moura / CBN

Campo Grande registrou a perda de 5.521 empregos no primeiro semestre deste ano com a crise econômica causada pelo novo coronavírus, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O ano começou com 197.604 pessoas trabalhando com carteira assinada na capital, porém em 30 de junho o número caiu para 193 mil, o que significa que o desemprego avançou 2,7% no contingente populacional que estava no mercado de trabalho. Confira: