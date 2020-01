ANO PASSADO Capital registra queda de 32,5% no número de homicídios Pedro Gomes, Douradina e Figueirão não tiveram crimes que resultaram em morte

30 JAN 2020 - 09h:13 Por Ingrid Rocha/CBN

A capital sul-mato-grossense registrou uma queda de 32,5% no número de homicídios no ano de 2019. Os dados foram divulgados na reportagem do jornal O Globo e ainda apontam que dos 11 municípios com mais de 40 mil habitantes em Mato Grosso do Sul, 9 tiveram diminuição no número de homicídios. Ouça os detalhes: