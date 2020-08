PANDEMIA Capital tem 40% dos casos fatais da COVID-19 de MS Taxa de letalidade do novo coranavírus em Campo Grande está em 1,6%, de acordo com a média móvel dos últimos sete dias. Para Geraldo Resende, situação ainda é crítica

28 AGO 2020 - 17h:30 Por Marcus Moura/CBN

O surto de infecções por coronavírus em Campo Grande já dura 167 até está sexta-feira (28) e a Capital tem 40% das mortes registradas em Mato Grosso do Sul, segundo dados do Boletim Coronarívus, elaborado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Ao todo, a cidade morena já registrou 332 dos 823 óbitos confirmados no Estado. O índice de letalidade da doença é de 1,6%. No ranking estadual, a cidade com a menor taxa de letalidade é Caarapo com 0,3%, já a maior é Alcinópolis com 18,2%. Um modelo matemático produzido pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) afirma que Campo Grande atingiu o pico da pandemia na última terça-feira (25). Entretanto, na visão do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende, a situação ainda é bem crítica e inspira cuidados.

“Campo Grande tem, em média, 8 mortes por coronavírus a cada novo boletim diário. Ainda não estamos numa situação confortável”, ressalta. De quinta-feira (27) para sexta-feira (28), 37 pessoas foram internadas em Mato Grosso do Sul com COVID-19. No estado, 556 pessoas estão hospitalizadas, sendo 309 em leitos clínicos e 247 em leitos de UTI. A Secretaria de Saúde ainda confirmou mais 23 mortes pela doença, sendo oito em Campo Grande. O estado registrou 891 novos casos da doença e contabiliza 47.152 diagnósticos positivos.

A taxa de isolamento social mapeada na quinta (28), última data disponível até o fechamento desta matéria, no estado foi de 35,7%, já Campo Grande atingiu índice de 34,6%. O indicador mostra a média de pessoas que permaneceu em casa com base nos dados coletados a partir da geolocalização de aparelhos celulares. Na divisão por gênero, o grupo feminino é o com o maior número de infecções (24.534) contra 22.618 do grupo masculino. Pessoas com idade entre 30 e 39 são as mais atingidas pelo vírus, com mais de 11 mil casos. Cerca de 1.636 crianças foram contaminadas pelo vírus, 220 tem menos de 1 ano.