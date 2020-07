SAÚDE Capital tem duas mil doses de vacina contra a gripe disponíveis Campanha foi aberta para o público em geral no início do mês

16 JUL 2020 - 10h:01 Por Ingrid Rocha/CBN

Campo Grande tem duas mil doses da vacina contra a gripe disponíveis nas unidades de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a orientação é que quem quiser tomar a vacina, entre em contato com a unidade de saúde e confirme se no local tem doses disponíveis. A campanha teve início em março e após atingir a meta de vacinas do público-alvo, foi aberta para toda a população. Ouça os detalhes: