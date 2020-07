CAMPO GRANDE Capital tem redução de 57% nos casos notificados de dengue Número de mortes também diminui nos primeiros seis meses do ano

7 JUL 2020 - 11h:21 Por Ingrid Rocha/CBN

O número de casos notificados de dengue em Campo Grande, teve redução de 57% no primeiro semestre de 2020, em um comparativo com o mesmo período de 2019. Dados do Serviço de Vigilância Sanitária, mostram que no ano passado foram 37.802 notificações e neste ano caiu para 15.996. O número de casos confirmados e mortes também teve redução na capital. Ouça os detalhes: