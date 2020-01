INCLUSÃO Capital terá curso de libras gratuito As vagas são limitadas, com idade mínima de 16 anos

11 JAN 2020 - 09h:14 Por Beatriz Magalhães/CBN

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, abriu novas

vagas para o curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais), em três pontos da capital.

O curso tem a duração de três meses e busca permitir ao aluno a utilização da língua em nível básico. As vagas são limitadas, com idade mínima de 16 anos, e no ato da matrícula o candidato deverá levar a cópia do RG e um comprovante de residência.

LIBRAS

A Língua Brasileira de Sinaisfoi reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil em 2002 e regulamentada em 2005 com a lei brasileira de inclusão e acessibilidade no território nacional. Para mais informações sobre o curso, a prefeitura dispoinibilza o telefone (67) 2020-1182.