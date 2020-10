CAMPO GRANDE Capital teve crescimento de homicídios dolosos em 2020 Crimes de trânsito também aumentaram neste ano, segundo dados da Sejusp

13 OUT 2020 - 08h:50 Por Ingrid Rocha/CBN

O número de homicídios dolosos – quando há intenção de matar - teve crescimento de 73,5% em 2020 em um comparativo com o ano passado. Do dia 1º de janeiro até o dia 12 de outubro foram 92 mortes e no mesmo período do ano passado foram 53. Os crimes de trânsito também tiveram aumento na Capital e em Mato Grosso do Sul. Ouça os detalhes: