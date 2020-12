POLÍTICA Capitão Contar fica no PSL e espera retorno de Bolsonaro para sigla "Desistência dupla" garante mandato de parlamentar e representatividade do partido

2 DEZ 2020 - 18h:18 Por Gabi Couto/CBN

Os processos de desfiliação partidária e de cassação do mandato por infidelidade do Deputado Estadual Capitão Contar, foram extintos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (02).