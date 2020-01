POLÍTICA Capitão Contar foi suspenso da presidência municipal do PSL Mesmo apoiando Jair Bolsonaro na criação do Aliança, deputado é nome para prefei

27 JAN 2020 - 18h:23 Por Gabi Couto / CBN

A presidente regional do PSL, senadora Soraya Thronicke, fez revelações importantes sobre o andamento do partido em Mato Grosso do Sul. Ela afirmou que as punições dentro do partido para os envolvidos com a criação do partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, estão sendo realizadas conforme o regimento da sigla.